شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ميرهان حسين ضيفة شرف "رجالة البيت" أحمد فهمى وأكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت الفنانة ميرهان حسين مشاهدها فى مسلسل "رجالة البيت" مع النجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، حيث تظهر ميرهان كضيفة شرف خلال إحدى الحلقات، ونشرت ميرهان صورة من كواليس العمل وعلقت عليها: "هاتشوفوني إن شاء الله في رمضان ضيفة شرف حلقة من حلقات مسلسل رجالة البيت يارب تعجبكوا ..رمضان كريم وكل سنة وأنتم وكل حبايبكم بألف خير وصحة".

ميرهان حسين مع رجالة البيت

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مسلسل "رجالة البيت" منتظر انطلاق عرضه قنوات CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد الساعة 12.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناة DMC يعرض الساعة الساعة 12 صباحاً ويعاد الساعة 6.15 صباحاً، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء.

المسلسل يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

"رجالة البيت" تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

وعرض لميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" من 45 حلقة تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.