شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: بكرة هتتعرفوا على "رضوان البرنس".. لن ينساه التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم محمد رمضان لمسلسله "البرنس" قبل ساعات من عرضه غدا بأول أيام شهر رمضان الكريم، حيث نشر صورة جديدة له من كواليس التصوير، معلقا عليها "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم بكرة إن شاء الله هتتعرفوا على الراجل ده رضوان البرنس.. ثقة_فى_الله_نجاح لن ينساه التاريخ".



محمد رمضان

وانتهى رمضان، من تصوير مسلسل "البرنس"، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل عدة أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان قال الفنان أحمد زاهر، إنه يقوم بدور فتحى شقيق محمد رمضان في مسلسل البرنس، وهناك مشاكل ضخمة طوال المسلسل بينهما، مشيرا إلى أن الشخصية في مضمونها جيدة للغاية والمسلسل نفسه سيكون مفاجأة، مشيرا إلى أن المسلسل مكتوب بشكل رائع، وكل شخصية تتحدث بطريقة مختلفة وأداء، وأن محمد سامي هو من أفضل المخرجين الذى يركزون فى تفاصيل أداء كل ممثل وهو عبقرى فى تلك النقطة.