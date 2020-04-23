شكرا لقرائتكم خبر عن كنزى دياب تقلد طرزان وتطير بين الأشجار.. وتعلق: أستمتع بمحاولتى الفاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت كنزي دياب ابنة الهضبة عمرو دياب بفيديو جديد لها خلال تسلقها والطيران بين الأشجار مستخدمة حبل، بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" استمتع بمحاولتي الفاشلة".



كنزي دياب

وكانت شاركت كنزي دياب بفيديو جديد مع شقيقتها جنا بفيديو جديد على تطبيق "تيك توك"، للتسلية خلال العزل المنزلى لكسر الملل والروتين الذى يفرضه العزل الصحي المنزلي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرا به وهما يرقصان علي إحدي الأغاني الأجنبية .

ودائما ما تشارك كنزي متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وآخري بغنائها، وكان من ضمن المقاطع التي نشرتها مؤخراً، خلال قيامها بالرقص، وهو الفيديو الذي حظي بإعجاب كثيرين من متابعيها بشكل كبير خلال ساعات قليلة، وقد أدت كنزى فى "House of Jack"، وهو كازينو فى لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

وتمتلك كنزي أكثر من 251 ألف متابع عبر حسابها بإنستجرام، فيما تتابع ما يقارب الـ 560 شخصا فقط، وتحرص بشكل مستمر على نشر صورها مع اصدقائها في لندن.

وكانت شاركت ابنة الميجا ستار عمرو دياب متابعيها بتحدى الخير ونشرت مقطع فيديو عبر استورى إنستجرام لتشارك فى التحدي وتقوم بتنطيط "المناديل"، ونجحت في المشاركة بعدد 6 مرات فقط.

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وفى سياق آخر، فجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.