شكرا لقرائتكم خبر عن داخل الحجر المنزلى.. هيدى كلوم تثير الجدل حول حملها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة والسوبر موديل الشهيرة هيدى كلوم سلسلة من التكهنات عبر الـ SOCIAL MEDIAحيث أكد كثير من محبى ومعجبى هيدى كلوم ذات الـ46 عاما أنها تنتظر طفلا من زوجها توم كوليتز.

و كان السبب الحقيقى لظهور هذه التكهنات بكثافة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية هو نشر هيدى كلوم على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة مع زوجها توم كوليتز وشقيقه التوأم "بيل" من داخل الحجر المنزلى، وكانت كلوم تكشف عن بطنها التى ظهرت منتفخة قليلا، لتنهال التعليقات على صورتها بسؤالها إذا كانت حامل أو لا.



هيدي كلوم

وبالرغم من كل التكهنات المنتشرة لا يوجد تأكيد حتى الآن عما إذا كانت هايدى تنتظر طفلا بالفعل أم أنها ستظهر لتنفى ذلك.

يذكر أن هيدى كلوم هى أم لأربعة أطفال، بينما تزوجت هى وتوم كوليتز فى أوائل عام 2019 وذلك بعد أن جمعتهما قصة حب قوية كانت نحط تركيز وسائل الاعلام ألفنية من شتى أنحاء العالم.