شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة لطيفة تهنئ متابعيها بشهر رمضان.. وهذا ما قالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة التونسية لطيفة، متابعيها، بقدوم شهر رمضان الكريم، معربة عن تمنياتها لجمهورها أن يكونوا دائما بخير وسلام.

ونشرت الفنانة لطيفة فيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، قالت فيه "كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم، شهر مبارك على الأمة الإسلامية، يارب وكل حد يدعى دعوة رب العالمين يتقبلها منه، كل سنة وأنتم طيبين ويارب يحمينا ويحمى الكل ويجمعنا على الخير، وإن شاء الله ها الأزمة هتعدى بإذن الله ونرجع نفرح ونتجمع مع بعض".

وفى سياق آخر طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".

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وفى السياق نفسه انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت لطيفة، فى تصريحات صحفية إنها قررت فى هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغانى بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال.

وأضافت لطيفة أنها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب؛ هما "شاغلنى" و"فى الأحلام"، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال إيجابية جدًا، وقالت: "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تمامًا، وأكدت لطيفة أن أغانى الألبوم ستُطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كل الأجيال.