شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينضم لمبادرة الخير فى رمضان على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم أحمد حلمى إلى مبادرة الخير على إنستجرام، التى سيشارك متابعوه البالغ عددهم 11.6 مليون شخص رسائل خاصة حول عمل الخير وأشكاله المختلفة على حسابه على إنستجرام.

وعن اختياره سفيرًا للمبادرة، قال الفنان أحمد حلمى فى بيان: "تشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية تجسد معاني وقيم الشهر الفضيل، حيث يتبارى الجميع في ممارسة جميع أشكال الخير والعطاء وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا، تبرز هذه المبادرة كوجهة تجمع المستخدمين لنشر قيم الخير خلال الشهر الفضيل، وأنا سعيد باختياري لإطلاق المبادرة في العالم العربي، وأتمنى أن تواصل عجلة الخير دورانها دون توقّف طوال شهر رمضان".

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وفى سياق مختلف انتهى النجم أحمد حلمى من تسجيل تتر مسلسله الإذاعى "لف وارجع تانى" من كلمات ملاك عادل وألحان معتز أمين وتوزيع محمد عباس المسلسل يذاع علي راديوالنيل خلال شهر رمضان المبارك ويشارك حلمي البطولة هنا الزاهد.

وكان الراديو قد طرح الإعلان التشويقي الرسمي للمسلسل الإذاعي "لف وارجع تانى" وتضمن مشهدا ضاحكا جمع أحمد حلمى وهنا الزاهد، ويشاركهما البطولة أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف، ويذاع في تمام الساعة ‏‏3.30 عصرا.

يذكر أن أحمد وهنا سيواجهان منافسة قوية إذاعيا من نجوم الكوميديا، حيث تذيع نفس المحطة مسلسل دفعة محمد صلاح من بطولة مصطفي خاطر ومي كساب، كما تعود النجمة إسعاد يونس للمشاركة في الدراما الإذاعية بمسلسل كوميدي مع النجم بيومي فؤاد بعنوان "فرح عديلة".