أحمد الفيشاوي يؤدي التمارين الرياضية على أنغام "دورك جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية من المنزل.

وظهر "الفيشاوي"، في الفيديو وهو يستمع لأغنية "دورك جاى"، وبعد انتهاءه من التمارين الرياضية، قرر الرقص على كلمات الأغنية، وعلق على الفيديو قائلًا: "مش نفس اللون منتساويش".

ويشارك الفيشاوي في بطولة فيلمين جديدين الأول "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

والثاني فيلم "الحارث" مع كل من ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر.