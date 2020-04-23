محمد خضير وأميرة خالد يطرحان "أعظم أب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب محمد خضير والمطربة أميرة خالد دويتو غنائي بعنوان "أعظم أب".

الأغنية من كلمات سامي النويهي، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وهي إهداء لكل شخص فقد والده

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وقال "خضير" إنه يتمنى أن ينال الدويتو إعجاب جمهوره ورضاهم، ووعد جمهوره بتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

الفنان محمد خضير هو مطرب شاب، له عدد من الأغاني أبرزها "سيرتك"، "الرقيقة البريئة الطيبة".