بسخن أبويا علشان يبقى رئيس.. نجل محمد شرف يتحدث عن "2 في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان هشام شرف، نجل الكوميديان الراحل محمد شرف، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "2 في الصندوق"، الذي يعرض حاليًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

وقال "هشام"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يجسد خلال العمل دور "عزيزي"، وهو نجل نائب رئيس إحدى الدول الإفريقية (يجسدها الفنان محمود البزاوي)، ويحاول جاهدًا الإيقاع بين والده وعمه "الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد"، وإقناع والده بعمل إنقلاب على شقيقه ليأخذ منه الحكم ويصبح هو نجل الرئيس".

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وأضاف"شرف"،: "إن شاء الله دوري والمسلسل يعجبوا الناس".

مسلسل "2 فى الصندوق" بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج: محمد مصطفى.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي تتعرض لها يوميًا.