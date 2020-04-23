محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بعائلتها. وظهرت أصالة في الصورة بصحبة شقيقها أنس نصري، وابنتها شام الذهبي، وابنها خالد الذهبي، وتوأمها علي وآدم العريان. Advertisements وعلقت: "رمضان كريم، من عائلتي لكم"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الكبيرة. وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت منذ أشهر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تستعد لشهر رمضان بصحبة عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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