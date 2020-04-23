المعلمة.. عصام كاريكا يهنئ غادة عبدالرازق بمسلسلها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: هنأ الملحن والمطرب عصام كاريكا، الفنانة غادة عبدالرازق بمسلسها الجديد "سلطانة المعز"، المقرر عرضه في رمضان 2020. ونشر "كاريكا"صورة تجمعه بـ"غادة"، عبر حسابه بـ"انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مبروك غادة عبد الرازق مسلسل المعلمة رمضان 2020". Advertisements وتخوض غادة عبدالرازق السباق الرمضاني بمسلسل "سلطانة المعز"، والذي سيعرض على شاشة تليفزيون النهار، وقناة السعودية الأولى، وقناة العراق الأولى "دجلة"، وقناة الأردن "رؤيا". مسلسل "سلطانة المعز" بطولة حسن حسني، محمد لطفي، شريف إدريس، محمد حاتم، محمود عبدالمغني، محمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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