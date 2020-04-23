خاص | هل كانت تعرف بدرية طلبة تفاصيل مقلب "رامز جلال"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفت الفنانة بدرية طُلبة، معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي"، الذي وقعت ضحيته هذا الموسم، قائلة: "والله العظيم ما أعرف حاجة وكنت رايحة لأروى".

وأضافت "بدرية"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رامز صاحبنا بعد ما وقعت في المقلب خلاص هعمل إيه، لازم الناس تفهم إننا بنعمل كل ده عشان نبسطهم ونسعدهم".

وأعربت بدرية طلبة عن استيائها من التعليقات السلبية التي تتلقاها وزملاؤها من الفنانين قائلة: "والله العظيم إحنا بنصور وتعبانين عشان نسعد الناس ونفرحهم في الظروف اللي إحنا فيها دي، ولو يعرفوا مش هيعلقوا التعليقات دي أبدًا".

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ومنذ طرح برومو برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال عبر قناة MBC مصر في رمضان 2020، وظهور العديد من النجوم دون تأثر واضح مثل باقي النجوم، أطلقت العديد من التكهنات حول معرفتهم بالمقلب بشكل مسبق.

برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" وتبدأ المذيعة أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزقٍ جديدٍ، ويسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.

واستضاف رامز في برنامجه عددًا من الفنانين، في مقدمتهم فيفي عبده، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، أمينة خليل، غادة عادل، بدرية طلبة، ريهام عبدالغفور، عبدالله بالخير، بسمة ونبيلة عبيد، باسم ياخور، عبدالباسط حمودة، أروى جودة، المطربة الشعبية بوسي، حمو بيكا، حسن شاكوش، ومحيي إسماعيل، وحمدي الميرغني، ومحمود كهربا، وعلي معلول وطارق حامد من نجوم الأهلي والزمالك.

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز في الشلال".