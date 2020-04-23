علي ربيع يكشف مواعيد عرض مسلسله "عمر ودياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مواعيد عرض مسلسله الجديد "عمر ودياب".

ونشر "ربيع" البوستر الدعائي للمسلسل يحمل مواعيد عرضه، معلقا: "غدا إن شاء الله، رمضان كريم عليكم، مسلسل عمر ودياب، ربنا كريم وإن شاء الله تتبسطوا".

ويعرض المسلسل على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.

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وعلى شاشة قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.