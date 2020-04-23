تراند اليوم : تعليق مفاجئ من شيما الحاج على فيديوهات «حنين حسام»

فاجأت الفنانة المصرية شيما الحاج- التي اشتهرت بفيديوهات غير أخلاقية مع المخرج خالد يوسف-، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليق على فيديوهات الطالبة حنين حسام، التي أثارت ضجة واسعة بتحريضها الفتيات على الفسق والفجور.
ودخلت شيما الحاج، على خط دفاع الممثلة رندا البحيري، عن حنين، حيث كتبت "البحيري":"ربنا يفك كربها يارب. بحق الأيام المفترجه دي يارب".
لكن تعليق "البحيري" لن يرق لمتابعيها، وعرضت لموجة هدوم كبيرة، فعادت وكتبت :« يا جماعه هو احنا بقينا صعبين كده ليه.. بنت طفله صغيره. سني تقريبا ضعف سنها.. عرفت انها بايته في القسم ربنا ما يكتب ده على حد.. متخيلين يعني ايه واحده عندها اهل و بيت اكيد زعلانين عليها. بايته في القسم دلوقتي.. انتوا مستكترين عليها الدعاء؟؟ و بتشتموني؟؟؟..طيب يا سيدي انت و هو.. ربنا يكرم اصلك.. و شكرا علي الشتايم.. خليني اخد حسنات و تاخدوا انتوا ذنوب.. هو انتوا لو الواحد حتي غلط في المجتمع ده مينفعش انه يتوب.. مينفعش حد بدعيله؟؟؟؟؟؟ ليه كده؟؟؟؟ ده باب التوبه عند ربنا مفتوح؟؟؟ و عندكم مقفول في وش الناس كلها".
من جانبها علقت الفنانة شيماء الحاج على منشور راندا البحيري قائلة: "الظاهر انه لأ يا راندا، مينفعش عند الناس اللي شبه دول، عشان هما فاكرين نفسهم شرفاء مكة، والظاهر كده بقى فيه دين جديد على مزاجهم، وهما ألهو نفسهم على هذا الدين، أي دين أساسًا وأي ملة أنزلت على وجه الأرض متبري منهم، وميعرفوش حاجة عنه، وتاريخهم أسود من السواد، واللي بيخططوا لمستقبلهم ازاي يبقى نيلة زيهم"، مستشهدة بالحديثين: "الخائض في أعراض الناس مُفلس يوم القيامة وإن صلى وصام واعتمر"، و"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يااللي فاكرين نفسكم مسلمين، أعوذ بالله من شر الناس في هذا الزمن، يارب كل اللي بيتمنى الأذى لغيره تجعله في نحره وفي نحر أهل بيته وعرضه.. اللهم آمين".
يذكر أن النيابة العامة المصرية أمرت بحجز حنين حسام طالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة وصاحبة الفيديوهات الشهيرة على موقع TikTok، كما أمر النائب العام بحبس حنين حسام أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.