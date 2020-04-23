تراند اليوم : أول تعليق لـ«نوال الزغبي» على ارتباطها بـ«وائل كفوري»

بعد وصلات الغزل المتبادلة بين الطرفين، والتي جعلت البعض يردد أنباءًا عن دخول الثنائي نوال الزغبي ووائل كفوري، في علاقة غرامية تمهيدًا للارتباط.
علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على هذا الأنباء مشيرة إلى أنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنان وائل كفوري، ودائما ما يتغزلان ببعضهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت الزغبي أثناء مداخلة هاتفية ضمن برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية" قائلة: "لا يوجد شيء بيني وبين وائل كفوري، أنا أتغزل فيه وهو يتغزل فيا لكن ضمن إطار الصداقة".
وتابعت نوال أنها لا تفكر في الارتباط خلال المرحلة الراهنة، ولكن في حال وجدت الشخص المناسب لن تتردد.
وعن تفشي جائحة كورونا، وتغير السلوك البشري، قالت الزغبي: "أول شهر طلعت أفضل ما فينا ولكن الثاني طلعت أقبح ما فينا".