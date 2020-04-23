تعرف على تفاصيل برنامج احمد يونس في رمضان



تستعد قناة DMC لعرض برنامج الأطفال الجديد "حلو بس" الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس والدمية "زتون"، وذلك خلال شهر رمضان المقبل 2020.

يشار الي ان برنامج "حلو بس" من إنتاج مجموعة قنوات DMC، ويخاطب الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، ويناقش فكرة القراءة وتنظيم الوقت والأحلام لدى الأطفال.

والبرنامج يرأس تحريره الكاتب محمد فتحي، وشارك في كتابته ياسمين نور الدين، وهيثم عبدربه، وتحريك "زتون" وائل عوض الله، إعداد محمد عادل وأشرف شرف، مدير إنتاج أحمد شفيق، إنتاج فني ياسمين نور الدين وإخراج أحمد داغر.

من إنتاج مجموعة قنوات DMC، ويخاطب الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، ويناقش فكرة القراءة وتنظيم الوقت والأحلام لدى الأطفال.والبرنامج يرأس تحريره الكاتب محمد فتحي، وشارك في كتابته ياسمين نور الدين، وهيثم عبدربه، وتحريك "زتون" وائل عوض الله، إعداد محمد عادل وأشرف شرف، مدير إنتاج أحمد شفيق، إنتاج فني ياسمين نور الدين وإخراج أحمد داغر.

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