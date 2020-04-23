بالفيديو.. محمد إمام يشارك جمهوره كواليس الأكشن في لص بغداد

حرص الفنان محمد إمام على مشاركة جمهوره مقطع فيديو من كواليس الأكشن في فيلم "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "إمام" على الفيديو قائلا: "قريبا اكشن فيلم لص بغداد على قناتي الرسمية على يوتيوب". على يوتيوب".

ويشار إلي أن تدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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