يوسف مصطفى ينتهى من كتابة "برديات مصرية"

انتهى الكاتب يوسف مصطفى من تأليف كتابه الجديد "برديات مصرية"، الذي تطلقه دار ملاذ للنشر والتوزيع، وتعد الرواية هي التعاون الأول بينهما.

أشار "يوسف" إلى أن الرواية تحمل الطابع التاريخى بشكل جديد ومختلف يميل إلى الخيال العلمى والإثارة، خصوصًا في ظل ندرة تقديم هذه النوعية من الروايات حتى في الأعمال الدرامية والسينمائية نجد

هذه النوعية من الأعمال قليلة للغاية مقارنة بما يتم تقديمة من أعمال أخرى.

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تدور الرواية حول بردية قديمة عثر عليها بعد وفاة خوفو بأكثر من 4400 سنة واشتراها أحد الهواة الأجانب، وتروى النقوش الهيروغليفية أن خوفو فى سنه المتقدمة كان يجلس فى

القصر غارقًا فى أحزانه فأقام له أبناؤه الثلاثة خفرع وباوإف رع وجدف حور احتفالًا باكتمال بناء الهرم، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن "يوسف مصطفى" بجانب شغفه واهتمامه بالكتابة والتأليف، له العديد من التجارب الناجحة فى التلحين مع نجوم شابة عديدة ،وقام بتلحين أغنية قربنى ليك للمطرب حمادة الليثى، والأغنية الافتتاحية لمهرجان التنمية البشرية لإبراهيم الفقى بفرنسا، غناء كريم صالح، وأغنية يا عالم غناء نجمة ستار أكاديمى نسمة محجوب.