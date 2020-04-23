بالفيديو.. شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان حاولت أنساك

طرحت الفنانة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "حاولت أنساك"، من ألبومها الجديد "حياتي أحلي" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.

وتعد أغنية "حاولت أنساك" تاني

أغنية من أغنيات ألبوم شاهيناز، وحققت نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، كلمات مصطفى، توزيع آدم حسين.



ويقول مطلع الأغنية:

حبيبي الوحده قتلاني

وبعدك عني خلاني

بقيت مش عاوزه اعيش تاني

كسرني يا عمري تنساني

لقاك لو ثانيه بالدنيا

بيحييلي الحنين فيا

ياملكني ومش ليه

رجوعك حلم احلامي

تعالي حاولت انساك وماعرفتش

تعالي حاولت انساك وماقدرتش

حبيبي عشانك عمري مايهمش

ولسه حبيبي مستنيك