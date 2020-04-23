إيقاعات نجوى كرم تجتاح وسائل التواصل الإجتماعي..تعرفوا عليها

ميرنا وليد - بيروت - ينتشر بشكل كبير على إحدى تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي، فيديو للفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، وهي تعرفنا على الإيقاعات الشرقية، وذلك خلال لقاء لها مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان منذ سنوات قليلة في برنامج "تاراتاتا".

ويقوم الناس من خلال هذه الفيديوهات بتقليد حركات شفاه نجوى خلال قولها الإيقاعات التي شرحتها خلال الحلقة التي كان ضيفيها أيضاً الفنان اللبناني محمد اسكندر والفنان اللبناني جوزيف عطية.

ونورد لكم الإيقاعات التي تحدثت عنها نجوى وشرحتها بمرافقة ضابط الإيقاع اللبناني طوني عنقا.

إيقاع صَعِيدي ٤/٤:هو إيقاع مصريّ بحت (من منطقة الصعيد)، طابعه حماسيّ وراقص.

ينتقل هذا الإيقاع من والى إيقاعات أخرى في عائلة وزن الـ ٤/٤ مثل المقسوم والبلدي.

إيقاع قتاقوفتي ٨/٨:هو إيقاع نادر، غالباً ما يُستعمل في قالب الموشّح.

يأتي إيقاع قتاقوفتي على شكلٍ ثانِ حيث تُستبدل علامة الإسّ على الضربة الخامسة بعلامة دُمّ. وبذلك يحصل هذا الشكل على دمّين متتاليتين تجعله شبيهاً بإيقاع الاقصاق.

يُستعمل اسم القتاقوفتي ايضاً للدلالة على إيقاع النَوَري لأن الايقاعين يتشابهان عندما يبدأ عدّ ايقاع القتاقوفتي من الضربة الثامنة (اي التك الأخيرة).

إيقاع هَجَع ٤/٤ :شائع جدا في الموسيقى الصوفية وخصوصا المقطوعات التي تستخدم فيها فقط الآلات الإيقاعية. وبالرغم من ان الشكل ٤/٤ من ايقاع الهجع هو السائد، فإنه يُستخدم ايضا الشكل ٢/٤ ذا الطابع الفلكلوري، بالإضافة الى استخدام شكل نادر على وزن ٦/٤.

إيقاع مَلفوف ٢/٤ :ويسمى ايضاً لفّ هو إيقاع شائع جداً في الموسيقى الشعبية والغنائية. إحساسه قصير ودائريّ، وهو ينتقل في كثير من الاحيان الى ايقاعات اخرى في الوزن نفسه (٢/٤) مثل كاراتشي وفوكس. ويمكن ايضا ان تستبدل دورتي ملفوف بدورة مقسوم او بلدي، وكلاهما على وزن (٤/٤).

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إيقاع ايّوب ٢/٤:غالباً ما يستعمل هذا الإيقاع في الموسيقى الصوفية، ويستعمل احياناً في الموسيقى الشعبية وفي موسيقى الرقص الشرقي. احساس هذا الإيقاع سريع وقصير ودائري.

ويسمّى إيقاع أيّوب ايضاً بالزار، نسبةً الى الطقوس الشعبية في مصر التي تصاحبها ايقاعات صاخبة على الدفوف

إيقاع كَراتشي ٢/٤ :هو احد الإيقاعات من وزن ٢/٤، احساسه عادةً بليد ومتمهّل. بالرغم انه ينتقل كثيراّ من والى إيقاع الملفوف، فهو لا يتمتع بنفس إحساس الاستعجال.

يذكر أن هذه المعلومات هي نقلاً عن الموقع الخاص بالموسيقى "عالم المقامات".