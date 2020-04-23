زياد برجي يهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - توجّه الفنان اللبناني ​زياد برجي​ بالتهنئة للجمهور بمناسبة حلول ​شهر رمضان المبارك​، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أهلاً رمضان.. يا رب هالشهر الفضيل يكون هو الحل للازمة العالمية وأيضا الأزمة اللبنانية.. يا رب ما النا غيرك.. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير".

ونال منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين ايضا قدموا التهاني له.

الجدير ذكره ان زياد برجي كان ضيفا في برنامج "إغلب السقا"، الذي يقدمه الممثل المصري أحمد السقا ومن المقرر ان يعرض في الموسم الرمضاني.

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