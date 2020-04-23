ميرنا وليد - بيروت - صدر بيان عن منتجي فيلم روائي طويل عن حياة المغنية الأميركية الراحلة ​ويتني هيوستن​، يوضحون فيه أن العمل يحمل اسم إحدى أشهر أغاني هيوستن "أريد أن أرقص مع شخص ما/آي وانا دانس ويذ سمبادي".

وأورد البيان إن كاتب السيناريو أنتوني مكارتن سيضع سيناريو الفيلم بينما تجري مفاوضات في مرحلة متقدمة مع المخرجة ستيلا ميجي لتولي مهمة إخراج الفيلم.

ويعتبر الفيلم الروائي هو أول نسخة معتمدة عن قصة حياتها، وما زال لم يتم الإعلان عن أبطال الفيلم أو موعد عرضه.

ووصف المنتجون الفيلم بأنه احتفاء بهيج مثير للعواطف والشجون بحياة وموسيقى هيوستن.

وأكد البيان أن العمل سيكون صريحا جدا بشأن ثمن النجومية الفائقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم روائي أول نسخة معتمدة عن قصة حياة ويتني هيوستن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.