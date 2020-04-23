ليام باين يكشف سرا عن زين مالك

ميرنا وليد - بيروت - ضجّت الصحافة العالمية بخبر اعتراف النجم العالمي ​ليام باين​ بأن والدة النجم ​زين مالك​ أجبرته على المشاركة في تجارب اداء برنامج المواهب "X Factor" مع فرقة "ون دايركشن".

وقال ليام: "اعتقد ان زين مالك لا يحب الشهرة التي تأتي مع المسيرة الفنية الناجحة، لقد لاحظنا هذا عليه طوال وقته مع الفرقة".

الجدير ذكره ان ليام باين كان قد انفصل مؤخرا عن حبيبته عارضة الأزياء العالمية مايا هنري، وأفادت صحيفة The Sun أن ليام سُمع وهو يقول أنه أعزب في إحدى المناسبات.

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