خاص الفن- نوال الزغبي ورامي عياش من بين ضيوف أحمد السقا في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - تحل الفنانة ​نوال الزغبي​ والفنان ​رامي عياش​ ضيفين على برنامج الممثل أحمد السقا في برنامجه إغلب السقا فيطل كلّ منهما بحلقة خاصة فيها الكثير من الاحداث المشوقة والالعاب الحماسية.

فقد صور الممثل المصري ​أحمد السقا​ الحلقة الأخيرة من برنامجه "​إغلب السقا​" الذي يصوّر في لبنان وتندرج فكرة العمل ضمن أهم الفورمايات العالمية، مما سيُشكّل استكمالاً للإنتاجات الضخمة التي تُقدم في عالمنا العربي، وذلك تحت إدارة المخرج باسم كريستو وإنتاج شركة "الصبّاح إخوان".

وعلم موقع الخليج 365 ان عدد كبير من الفنانين والممثلين استضافهم السقا بالحلقات الاخيرة ساد الحماس أجواء الحلقات ضمن فقرات تطغى عليها الأجواء التنافسية، ما سيعكس فرحًا وتسلية على المشاهدين في بيوتهم خلال شهر رمضان الكريم.

اشارة أن "إغلب السقا" سيعرض على كافة قنوات MBC طيلة شهر رمضان المبارك.

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