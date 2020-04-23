ريتا برصونا: "هوي اللي بلا شرف وانسان رجعي وغبي"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة اللبنانية ​ريتا برصونا​ على حادثة منطقة بعقلين اللبنانية، التي اودت بوفاة 9 اشخاص، رافضة ان يُقال عنها جريمة شرف، مشيرة الى ان بعض القوانين تعدّ جريمة في حال عدم تغييرها.

وكتبت ريتا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يللي بقول عن جريمة بعقلين انها جريمة شرف بكون هوي اللي بلا شرف وانسان رجعي وغبي . ما بعرف شو أسباب هالمجزرة بس يللي بعرفو انو نحنا بهالقرن ! وبعدنا منعطي اعذار لجريمة ؟ لا وشو ؟ عنا قانون خاص لالها بيحكم بأحكام تخفيفية !! بعض القوانين جريمة اذا ما بتتغير".

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