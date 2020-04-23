الأمير وليام وكايت ميدلتون ينشران صوراً جديدة للأمير لويس في عيده

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد ميلاد ​الأمير لويس​ الثاني، نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته ​كايت ميدلتون​ خمس صور جديدة له.

وبحسب ما أورد قصر كينسينغتون إن الصور التقطتها كايت هذا الشهر.

يذكر أن لويس أمير كامبريدج واسمه الكامل لويس آرثر تشارلز (ولد في 23 نيسان/أبريل 2018 )، أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية. هو الطفل الثالث لوليام دوق كامبريدج وكاثرين دوقة كامبريدج، وهو الفرد الخامس في ترتيب العرش البريطاني.

لويس له شقيق يبلغ من العمر ستة أعوام هو الأمير جورج وشقيقة عمرها أربعة أعوام هي الأميرة شارلوت.

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