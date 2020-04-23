نوال الزغبي توضح حقيقة ارتباطها بوائل كفوري

ميرنا وليد - بيروت - قالت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ إنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنان اللبناني ​وائل كفوري​، ودائما ما يتغزلان ببعضهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت الزغبي أثناء مداخلة هاتفية ضمن برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية" قائلة: "لا يوجد شيء بيني وبين وائل كفوري، أنا أتغزل فيه وهو يتغزل فيا لكن ضمن إطار الصداقة".

وتابعت نوال أنها لا تفكر في الارتباط خلال المرحلة الراهنة، ولكن في حال وجدت الشخص المناسب لن تتردد.

وعن تفشي جائحة كورونا، وتغير السلوك البشري، قالت الزغبي: "أول شهر طلعت أفضل ما فينا ولكن الثاني طلعت أقبح ما فينا".

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