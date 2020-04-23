شاهد.. جويل مردينيان ترقص مع زوجها في المطبخ: “كان فكلي رقبتي”!

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كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 03:54 مساءً - تشارك الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع منوعة من حياتها في فترة العزل المنزلي.
في احدث مشاركاتها، ظهرت جويل مردينيان مع زوجها وهما يرقصان على انغام الاغنية الفرنسية “je suis malade” في المطبخ.
وعلقت جويل مردينيان على الفيديو كاتبة: “كان فكلي رقبتي
”.
كما شاركت جويل بصورة لاول خروج لها من المنزل منذ أزمة كورونا حيث نشرت صورة لها من سيارتها وكتبت: “متى كانت آخر مرة تركتم البيت ؟؟؟ هذه هي المرة الأولى بسوق فيها السيارة من شهر واحد ، بس بحس كأنو لو كانت قبل قرن
”
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