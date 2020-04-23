فنانات عربيات لن تصدق أنهنّ في الأصل رجال تحوّلوا جنسياً-(بالصور)

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 03:54 مساءً - شهدت الساحة الفنية عدداً من الفنانين والمشاهير الذين لجئوا إلي دفع عشرات آلاف الدولارات كي يُحوّلوا جنسهم من رجال إلى سيدات، عبر عملياتٍ جراحية دقيقة، وأدوا الدور كما يجب لدرجة قد لا يمكن للبعض أن يميز بينهم وبين هويتهم الأصلية، وحققنَ شهرة واسعة بأدوارهنَّ الفنية .

وفيما يلي سوف نستعرض أبرز الفنانات العربيات اللاتى كُنَ في الأصل رجال ثم قاموا بإجراء عملية التحول الجنسي

“رغد سلامة” تعد من أبرز المشاهير اللاتى أثرن حولهن الجدل، وذلك بعد إدعاء البعض أنها تحولت جنسياً من ذكر إلى أنثى، حيث كانت تدعى”سمير نمر سلامة”، وبعد الدعوة القضائية التى رفعها ضدها المحامي المصري نبيل الوحش، والذي طالب بطردها من مصر لأنها قامت بتحويل جنسها من ذكر إلى أنثى، ولكن قضت المحكمة المصرية لصالحها وبرأتها من هذا الإتهام، وأثبت الطب الشرعي أنها أنثى، ومع ذلك مازالت تطارها الشائعات

Advertisements “رغد سلامة” قبل وبعد التحول الجنسي

“حنان الطويل ” الشهيرة بـ”ميس إنشراح” أو”كوريا”، تعد أول فنانة مصرية تقوم بعملية التحول الجنسي، وكانت فيما سبق تدعى “طارق الطويل”،وصرحت الفنانة في تحقيقات صحفة إنها كانت دائماً ماتشعرأنها غريبة عن عالم الرجال، حيث كانت تسيطر على تصرفاتها سلوكيات أنثوية سواء في أسلوب الحديث أو حركاته أثناء المحادثة، لدرجة أنها كانت تربي شعرها مثل الفتيات وتميل إلى استعمال أدوات الماكياج مثلهن، ما جعل الناس في حيرة من أمرها ويشعرون بالشفقة عليها، وهو ما دفعها إلى السفر خارج مصر لإجراء عملية التحول الجنسي .

“حنان الطويل” قبل وبعد التحول الجنسي

الفنانة الكويتية “بشاير حسين” صرحت في عام 2009 بأنها أجرت عملية التجول الجنسي من ذكر إلى أنثى، مؤكده علي عدم خجلها أو إنكارها لذلك، وصرحت في تحقيقات صحفة قائلة: “ما فعلته ليس عيباً أو مخالفاً للشرع، هذا شيء بداخلي وهذه حقيقتي، فقد أثبتت الفحوصات الطبية والأوراق الرسمية أنني من الحالات الطبية المعروفة، التي تستلزم تحويل جنسي من ذكر إلى أنثى، و95% من أعضائي تشير إلى أنني أنثى، لذا سيكولوجياً أنا أنثى”.