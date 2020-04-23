نوال الزغبي تكشف حقيقة ارتباطها بوائل كفوري

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 02:51 مساءً - أجرت الفنانة ” نوال الزغبي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة والتي كشفت من خلالها عن حقيقة ارتباطها وطبيعة علاقتها مع الفنان ” وائل كفوري ” .
حيث نفت نوال الزغبي ما يتردد حول ارتباطهما مؤكدة إنه يجمعهما علاقة صداقة قوية تصل إلى حد التغزل بها وهي أيضا تتغزل به .
فقالت : ” لا يوجد شيء بينى وبين وائل كفوري .. أنا أتغزل فيه وهو يتغزل فيا لكن في إطار الصداقة ” .
وتابعت مازحة : ” اللي يتجوز مرة لا يفكر بالزواج مرة أخرى .. أبنائي في سن الـ18 ولو حكيت مع رجل في الشغل يغيرون عليّ ” .
وأشارت نوال الزغبي إلى إنها لا تفكر في الارتباط في الوقت الحالي ولكن في حال وجدت الشخص المناسب لن تتردد .
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