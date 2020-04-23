شاهد.. فنانة عراقية تثير الجدل: “خير الرياجيل اجيبه بـ 50 الف”!

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 02:51 مساءً - أثارت الفنانة العراقية همسة ماجد موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها عن قيمة الرجل المالية، مشبهة إياه بسلعة تباع وتشترى.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لهمسة تقول فيه: “خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف دينار (40 دولارا)”، خلال حديث عفوي مع أصدقائها.

وحظي فيديو همس على تفاعل واسع بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهوا لها انتقادات حادة، وصلت إلى حد السب والشتم، والتعليقات المسيئة.

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وعلى إثر هذه الحملة اضطرت همسة ماجد أن تخرج عن صمتها وتعتذر عما قالته وتوضح طبيعة موقفها.

وقالت همس ماجد عبر حسابها بإنستغرام: ” الفيديو اللي نزل مستقطع من كلام يخص الرجال او اشباه الرجال اللي يضربون نسوانهم واخواتهم وياخذون تعب زوجاتهم، لم اقصد بكلامي الاسائة للرجال المحترمة أو الخوش زلم بالعامية، النفوس ‏الضعيفة استقطعت الفيديو من البث اتقو الله وخلونا نتراحم حتة الله يرحمنا يومين بعد لشهر رمضان وانتو عايفين الدنيا وراكضين ورايا.”

يذكر أن همسة ماجد هي فنانة شابة عملت كمقدمة برامج في قناتي “السومرية والعراقية”، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، وهي من مواليد أغسطس 1989.