كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 02:51 مساءً - دعا ” إمام علي رحمان ” رئيس دولة طاجيكستان المزارعين في خطابا له اليوم الخميس إلى الإفطار في شهر رمضان للحفاظ على صحتهم وإنتاجيتهم مع تفشي فيروس كورونا المستجد .
وأشار رحمان إلى أن الحفاظ على الصحة العامة والأمن الغذائي مبرر شرعي لتأجيل الصوم .. وإنه يمكنهم قضاء أيام إفطار رمضان في وقت لاحق بعد ذلك .
فقال : ” أدعو كل من يعملون في الحقول بإسم صحتهم وعائلاتهم ولضمان مصلحة أسرهم إلى استغلال هذه الرخصة الشرعية وتأجيل الصوم إلى وقت أكثر ملاءمة ” .
يذكر أن طاجيكستان لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا لكنها أغلقت الحدود واتخذت إجراءات أخرى لمنع انتشار الفيروس منها إغلاق المساجد .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دولة يدعو إلى الإفطار في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.