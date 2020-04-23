كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 02:51 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد عدوية ” مقطع فيديو له قدم من خلاله اعتذارا عن ما بدر منه في لقائه الأخير عبر برنامج سكايب مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” والفنان ” وليد توفيق ” في برنامج التاسعة . حيث انفعل أحمد عدوية خلال غنائه بشكل مفاجئ وقام بسب الدين مما دفع فريق عمل البرنامج إلى إنهاء الإتصال . فقال أحمد عدوية : ” حصل مني لفظ غصب عني على الهواء سامحوني يا إخوانا إنتوا جمهوري سامحوني والنبي .. وحبيبي يا أستاذ توفيق حبيبي إنت طبعا وعشرة عمر والعالم العربي والأوروبي ياما لفيناه سوا ” . وعن ما بدر منه برر السبب في ذلك بأن الخادمة أسقطت عليه فنجانا ساخنا من القهوة أثناء غنائه وهي من تسببت في انفعاله .

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عدوية يعتذر عن انفعاله ويكشف عن سبب قيامه ب ” سب الدين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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