فيديو.. كارمن سليمان تعمل «كوافير» لزوجها في العزل المنزلي بهذا الأجر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن العزل المنزلي سيفجر طاقات المشاهير وسيشجعهم على خوض تجارب جديدة، وذلك في سبيل تجنب النزول من المنزل ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

النجمة المصرية كارمن سليمان قررت أن تتحول لمصفف شعر خاص لزوجها، الملحن الشاب مصطفى جاد، وشاركت محبيها بمقطع فيديو طريف من داخل منزلها، يرصد كواليس التجربة، وبالفعل نجحت نجمة Arab Idol في تصفيف ذقن زوجها الذي حرص على مكافأة زوجته بقبلة على وجنتها، وقد ارفقت الفنانة الشابة الفيديو بتعليق طريف كتبت فيه: «نرحب بكم في صالون كارمن للحلاقة في البيت.. الفراغ يعمل أكتر من كده».

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يُذكر أن كارمن سليمان احتفلت بزفافها إلى مصطفى جاد يوم 4 أبريل عام 2017 بعد قصة حب جمعتهما، وقد أثمر زواجهما عن طفل وحيد يُدعى «زين»، وقد حلّ الزوجان كضيفين في حلقة حديثة مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف الملحن مصطفى جاد عن قصة حبه لكارمن، وقال إنه عانى طويلا ليثبت لها حبه، ويجعلها تنتبه له، بينما كانت لا تعيره أي اهتمام، مشيراً إلى أنه يكبر كارمن بـ 10 أعوام، وعندما رآها لأول مرة عزم على الزواج منها، وتودد إليها من خلال الخطابات والورود، حتى استطاع أن يكسب قلبها.

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «بصاتك» آخر عمل طرحته نجمة Arab Idol كارمن سليمان، والأغنية كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، والكليب من إخراج أمير الرواني، وقد شارك فيه مصطفى جاد كموديل لأول مرة أمام زوجته.