محمد هنيدي يبحث عن «كنز مأمون المأذون»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك النجم المصري محمد هنيدي، في عالم الدراما الإذاعية، للعام الرابع علي التوالى، حيث يتواجد هذا العام بمسلسل “كنز مأمون المأذون”، والمسلسل كوميدى يحكى قصة كنز مأمون المأذون الذى يجتمع مع أبنائه وأحفاده بعد أن وعدهم أن يسلمهم ميراثهم الذى هو كنز ثمين.

وتدور أحداث المسلسل عن إجتماع عائلى، كل فرد فيه يُمنى نفسه بما سيفعله بالأموال الطائلة التى سيعطيها لهم الحاج “مأمون”، وبالفعل يدخل عليهم الحاج وهو رجل عجوز كبير فى السن يتكلم بصعوبة، وبعد قليل يخبرهم أن الكنز موجود فى دفتره.

ويطلب الحاج “مأمون” منهم الجلوس ليستمعوا إلى حكاياته الغريبة، وهى أن الحاج كان يعمل مأذونا ولكن كل الحالات المسجلة فى دفتره كانت حالات طلاق وليست زواج، وفى داخل هذه الحكايات والحالات تختفى المفاتيح التى ستقودهم إلى الكنز الضخم الذى سيتركه لأبنائه وأحفاده ويطلب منهم الجلوس ليحكى لهم، يجلس الجميع ويستمع بمنتهى التركيز إلى الحكايات، ويسعى كل منهم إلى معرفة مكان الكنز قبل الآخرين.

والجدير بالذكر أن آخر مسلسلات هنيدى بالإذاعة كان مسلسل “شيف الحارة”، والذى عُرض خلال موسم رمضان الماضى، وكان من المفترض أن يبدأ “هنيدى” تصوير فيلمه السينمائى الجديد “النمس والإنس”، الذى يخرجه شريف عرفة، ويشارك فى بطولته منه شلبى إلا أن توقف المشروع مؤقتا بسبب الظروف الحالية.