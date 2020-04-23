المغنية البريطانية ماريان فايثفول تتغلب على كورونا

الخميس 23 أبريل 2020

غادرت المغنية البريطانية ماريان فايثفول، نجمة الستينيات، مستشفى في لندن، بعد أن قضت 3 أسابيع للعلاج من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وجاء على حسابها بـ"تويتر": "يسرنا كثيرا أن نعلن أن ماريان خرجت من المستشفى بعد 22 يوما على دخولها لإصابتها بأعراض كوفيد-19".

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وأضاف "ستواصل فترة نقاهة في لندن. وهي تشكركم جميعا على رسائلكم المؤثرة وممتنة جدا لطواقم نظام الصحة الوطني التي اهتمت بها وأنقذت حياتها على الأرجح".

وكانت ماريان فايثفول من نجمات ستينيات القرن الماضي وقد برزت في سن الـ17 بفضل أغنية "أز تيرز جو باي" التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشارد من فرقة "رولينغ ستونز".

وإلى جانب كونها مغنية ومؤلفة أغان، خاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود. وقد عانت مشاكل إدمان مخدرات كبيرة فضلا عن مشاكل صحية أخرى.