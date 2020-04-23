النجم ريتشارد غير أبًا للمرة الثالثة في السبعين

Apr 23, 2020
أصبح النجم الأميركي ريتشارد غير، البالغ من العمر 70 عاماً، أباً للمرة الثالثة.
وقد رُزق”غير” بطفل ثانٍ من زوجته الثالثة الإسبانية أليخاندرا سيلفا (37 عاماً).
وكان “ريتشارد غير” قد تزوج “سيلفا” في ابريل عام 2018 بعد قصة حب بينهما. وقد عبّر الاول عن حبه لزوجته الجديدة في مقابلة مع مجلة Hello ، واصفا نفسه بأنه “الرجل الأكثر حظًا في الكون”.
نذكر ان “غير” هو أب لشاب يبلغ من العمر 20 عاماً رزق به من زوجته الثانية كاري لويل التي طلقها عام 2016.
اما أليخاندرا سيلفا هي أم لـ ألبرتو (7 سنوات) من زوجها السابق رجل الأعمال غوفيند فريدلاند. انفصل الزوجان في عام 2015.
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