نجوم مسلسل “العودة” يتحدثون الفارسية في رمضان

أعلنت محطة Mbc Persia، عن عرضها لمسلسل “العودة” عبر شاشتها، كل ليلة ابتداءً من الجمعة، طيلة شهر رمضان المبارك، لكن ليس بالعربية كما سبق وعرض للجمهور العربي، بل هذه المرة بالفارسية، حيث تمت دبلجته للجمهور الإيراني حول العالم.

تم ذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل العودة الذي أنتجته Eagle Films/ المنتج جمال سنان، للمخرج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم، ومعالجة طارق سويد. وسبق وحقق عربياً في عرضه الأول على Mbc تفاعلاً واسعاً طيلة فترة عرضه، وتصدر المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاهدة.