خاص- فيروس كورونا يفصل بين عاصي الحلاني وعائلته.. وهذه نتائج الفحوصات

يقضي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وقته في الحجر المنزلي مع زوجته وأولاده خاصة بعدما اضطرت العائلة في بداية انتشاء فيروس كورونا الى الانفصال لمجموعتين، حيث تواجد عاصي مع ابنته ماريتا في منزلهما في “المونتيفردي”، اما زوجته كوليت وولديهما الوليد ودانا تواجدوا في المنزل في منطقة “الحازمية” بسبب قدومهم على آخر رحلة من “باريس” قبل اغلاق المطار، ما ترتب عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة اسبوعين ثم اجرائهم لفحص PCR للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف الحلاني” في لقاء مع موقع “الخليج 365” الى ان العائلة اجتمعت مع بعضها منذ حوالي العشرة أيام فقط، مشدداً الى أنه ملتزم الحجر المنزلي منذ آخر حلقة من برنامج “ذا فويس”، مشيراً الى أنه اضطر في الـ 24 ساعة الأخيرة للذهاب الى استديو الموزع طوني سابا، مع اتخاذ كامل الاجراءات الوقائية اللازمة، وذلك لتسجيل أدعية خاصة لشهر رمضان ستطرحها روتانا خلال الشهر الفضيل.

وكشف عاصي لموقعنا أنهم عائلة مترابطة، في ظل ازمة كورونا او عدمها، هم يمضون وقتهم مع بعضهم وهذه ميزة المشرق العربي وهي الترابط العائلي.

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عاصي تحدث لبصراحة عن ألبومه الجديد، حيث أشار أن ألالبوم أصبح جاهزاً وتم تسليمه الى شركة روتانا التي كانت تتحضر لإصداره ولكن بسبب أزمة كورونا اضطرت لتأجيله الى موعد يحدد لاحقاً.

كما أنه يعمل حالياً لتصوير شيء خاص بالألبوم في المنزل ولكنه لا يستطيع الكشف عنه الآن.

ورداً على سؤال هل سنسمع أغنية تحاكي الواقع الحالي خلال أزمة كورونا، أشار عاصي الى أنه لا يحضّر أي عمل خاص بأزمة كورونا.

نذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية بعنوان “بويا محمد” مستوحاة من الفلكلور العراقي. وهي أول أغنية أصدرها عاصي من ألبومه، الذي يضم لهجات متنوعة منها المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.