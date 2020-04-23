على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي: مواعيد بث المسلسلات في شهر رمضان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن مواعيد بث المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية الخاصة بشهر رمضان المبارك 2020 على شاشة تلفزيون دبي، وقناة سما دبي والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي.

تحت شعار “معاً في رمضان”، وعبر الوسم (#معا_في_رمضان)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@DubaiTV)، يقدم تلفزيون دبي للمشاهدين في العالم العربي وبلاد الاغتراب مجموعة من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية، حيث يأتي في مقدمتها العرض الأول لمسلسل “خيانة عهد”، عن نص لأمين جمال وأحمد عادل سلطان، والمخرج سامح عبد العزيز، وبمشاركة كل من النجوم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد حول “عهد محمد دهب”، مصممة الأزياء وصاحبة محل شهير لبيع الملابس، والتي تتعرض إلى مجموعة من المشاكل والعقبات في خضم علاقاتها المتشابكة مع الوسط المحيط بها، من دون أن يخطر ببالها ماذا يمكن أن يحدث مع ابنها “هشام” وشقيقتها “فرح” بعد تعرضها لعمليات سرقة وابتزاز من جهات عدة، وذلك ابتداء من الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 19:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة: 03:00 بتوقيت الإمارات، والساعة: 09:00 من صباح اليوم التالي، إلى جانب التفاعل مع حسابات تلفزيون دبي على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الوسم الخاص بالمسلسل الجديد (#خيانة_عهد).

في الوقت الذي تعود نجمات الدراما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر إلى الشاشة الفضية من خلال العرض الأول للمسلسل الدرامي “سكر زيادة”، للمؤلف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، ومجموعة من ضيوف الشرف، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تم تصويره مشاهده الرئيسية بين دبي والقاهرة وبيروت، حول أربع سيدات مسنات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة، حيث تدور أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف، ابتداء من الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 05:30 صباحاً، والساعة: 08:30 من صباح اليوم التالي، ومن خلال الوسم (#سكر_زيادة).

وفي إطار كوميدي مختلف تطل كل من نيللي كريم وآسر ياسين، في أحداث المسلسل الجديد “ب 100 وش”، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، مع “ليلى” و”طاهر” الذين يلتقيان معاً، لتشكيل فريق “احتيال” خماسي، بعد أن يتنكران بشخصيات جديدة ويبتكران في كل حلقة، طرق جديدة للاحتيال تبدأ في اصطياد الأشخاص من داخل صالات القمار ليتطور الأمر ويصل إلى رجال الأعمال الفاسدين في مختلف المجالات، ابتداء من منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 07:00 صباحاً، والساعة: 14:00 من اليوم التالي، ومن خلال الوسم (#ب 100_وش).

أما محبي الأعمال الكوميدية الراقية، فموعدهم مع هيا عبد السلام ونجوم مسلسلها الجديد “رقم الحظ 7″، من تأليف مريم نصير، وإخراج مصطفى الرشيد، وحكايات مجموعة من زملاء الدراسة الجامعية، بعد قرار تأسيس شركة مختصة في الدعاية والإعلان وأخبار المشاهير، حيث تتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية التي يتم من خلالها التعرف على حياتهم وقصصهم الشخصية التي لا تخلو من بعض المواقف الدرامية التي تحاكي واقع مشاهير “سوشيال ميديا” وأصحاب المشاريع الصغيرة، ابتداء من الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 08:00 صباحاً، والساعة: 16:30 من اليوم التالي، ومن خلال الوسم (#رقم_الحظ_7).

وللمرة الأولى يقدم تلفزيون دبي الفرصة الذهبية لعشاق الدراما القروية لمتابعة مسلسل “الخوابي” من تأليف وفاء بكر، وإخراج محمد علوان، وبطولة إياد نصار، عبير عيسى، محمد العبادي، سهير فهد، ويتناول حكاية “منصور بيك التابع” العجوز المتحكم في كل شيء مع ابنه “شديد بيك”، وزوجته “عدله” وابنته “دليلة”، لتبدأ حكاية القرية المتخيلة عندما يرسل منصور ـ لأسباب لا يعرفها أحد ـ حفيده الصغير “ساري” إلى قرية أخرى مع الخادم المطيع “مراد” الملقب بالصعلوك، في الوقت الذي توشك “عدله” على الإنجاب حيث يولد في نفس الفترة للفلاح الفقير “عطا” ولد غير مكتمل الخلقة تخاف منه أمه وترفضه، في الوقت الذي تطلق عليه الداية “أم حليم” لقب “فجر”، بعد أن يتوفى في نفس اليوم امرأة في القرية تترك وليدها الصغير “عسال”، الذي ينضم بدوره إلى “أم فجر” التي تقبل به بسعة صدر قائلة إنه الطفل الذي أنجبته وليس الوحش الصغير الذي يخاف من رؤيته جميع أهالي القرية، وذلك ابتداء من الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 06:00 صباحاً، والساعة: 12:00 من اليوم التالي، ومن خلال الوسم الجديد (#مسلسل_الخوابي)، والوسم (#الخوابي).

كما تعود المخرجة الإماراتية نجلاء الشحي، إلى شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي من خلال الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني “خوصة بوصة”، ومجموعة من الشخصيات الطريفة بهدف التعريف بتفاصيل حياة العائلة الإماراتية، ومناقشة القضايا التي تهم مواطني دولة الإمارات بشكل خاص والعرب بشكل عام في قالب كوميدي اجتماعي، بعد أن تم توظيف فن الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد، كوسيلة وأداة إعلامية لطرح القضايا الفكرية بشكل معاصر، مع التركيز الواضح في هذا الموسم على العائلة والطفل بشكل خاص، حيث تم تحديد موعد بث الحلقات على شاشة تلفزيون دبي ابتداء من الساعة: 19:10 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 02:45 من صباح اليوم التالي، وعبر شاشة قناة سما دبي الساعة: 19:15، والساعة: 01:30، والساعة: 11:30 من صباح اليوم التالي، ومن خلال الوسم (#خوصة_بوصة).

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سما دبي: رمضان نور سمانا

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية والخليجية المتميزة، اختارت قناة سما دبي شعار “رمضان نور سمانا”، وعبر الوسم (#رمضان_نور_سمانا)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@SamaDubaiTV)، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي “بنت صوغان” من انتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، والذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي يومياً الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 07:30 وعبر الوسم (#بنت_صوغان)، عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، أمل محمد، جمعة علي، في عودة لحكايات الزمن الجميل، والأجواء البسيطة في قرية منسية قبل مرحلة اكتشاف النفط، حيث يأمر القاضي بإبعاد “صنكاح” و”خماس” و”قضمة”، بعد أن أتعبوا الجميع بسرقاتهم وأفعالهم الشنيعة، ليتبرع “سويلم” بأداء هذه المهمة الصعبة التي تنتهي بهروب الثلاثة إلى فريج جديد، لتبدأ معها الأحداث والمواقف الطريفة المبتكرة بداية من استقبال “شما” لهم في منزل والدها “صوغان”، مروراً بتخفيهم في مهام وأشغال تبعد عنهم شبهة السرقات المتكررة التي تعود من جديد.

ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب. إلى تقديم الموسم 13 من المسلسل الكرتوني الإماراتي “شعبية الكرتون”، برؤية متجددة وحلقات جديدة مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجدّدة وشخصيّاته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة، وذلك ابتداء من الساعة: 19:35 بتوقيت الإمارات، والإعادة منتصف الليل والساعة: 12:15 من صباح اليوم التالي، والوسم (#شعبية_الكرتون) والوسم الجديد (#شعبية_الكرتون_14).

وتطل النجمة الخليجية هدى حسين في المسلسل الدرامي الجديد “شغف” للكاتب علاء حمزة والمخرج محمد القفاص، لتروي بمشاركة حسين المنصور، جاسم النبهان، عبد الله بوشهري، زهرة عرفات، ريم أرحمه، مع أحداث المسلسل الرمضاني الجديد، حول شخصية “دانة” الفنانة التشكيلية التي تصاب بعجز أفقدها التحكم بيدها، حيث تشاء الظروف أن تلتقي بشاب موهوب بالفطرة تستعين به ليعيد رسم أفكارها والشغف الذي فقدته مع مرور الأيام، من دون أن تعلم أنها تكتب نهايتها بأسلوب وطريقة غير متوقعة، في الوقت الذي يسلط المسلسل الدرامي الجديد الضوء من خلال شخصياته الدرامية المتنوعة، على مجموعة القيم الإنسانية والاجتماعية السائدة في المجتمع، كذلك الحالات النفسية وأسرار الذات البشرية بكافة تجلياتها، ابتداء من الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 06:00 صباحاً والساعة: 13:05 من اليوم التالي، وعبر الوسم الجديد (#مسلسل_شغف)، والوسم (#شغف).

وللأعمال البدوية نصيب على شاشة قناة سما دبي، مع مسلسل “رياح السموم” للكاتب سليمان أبو شارب والمخرج سائد بشير الهواري، وبطولة صفاء سلطان، عبير عيسى، جميل براهمة، جميل عواد، جولييت عواد، عبد الكريم القواسمي، حيث تبدأ أحداث المسلسل البدوي الجديد مع استلام الشيخ “ناصر” مقاليد القبيلة بعد قتل والده على يد زوجة أبيه “أم مطلق”، وبالتعاون مع ابن عمه “سطام” و”مناع” من ديرة الشيخ “مشرف”، وذلك بعد نجاح محاولات زوجة أبيه” تحريض ابنها وابنتها “وضحة” على إخوتهم من والدهما (ناصر، عقاب، نعمة)، على أمل أن يستلم “مطلق” مقاليد القبيلة في يوم من الأيام، انتقاماً لمقتل أخيها في إحدى الغزوات على يد زوجها الشيخ “أبو ناصر” الذي بقي محتفظاً بمحبته لزوجته السابقة حتى بعد وفاتها مما أثار غيرتها الشديدة، وذلك ابتداء من الساعة: 17:05 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 03:00 صباحاً، والساعة: 10:30 من صباح اليوم التالي، ومن خلال الوسم (رياح_السموم).

ومع نجوم الكوميديا البحرينية تدور أحداث المسلسل الكوميدي الجديد، “حكايات ابن الحداد” للكاتب أحمد الكوهجي والمخرج يوسف الكوهجي، في آخر مشاركة فنية للنجم البحريني الراحل علي الغرير إلى جانب خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد، فاطمة عبد الرحيم، أبرار سبت، حيث تدور الأحداث الكوميدية ضمن أجواء خيالية وحكايات مفترضة هادفة، لمدينة يحكمها والي خفيف الظل يتظاهر بالحكمة والقوة أمام شعبه لكنه ضعيف الشخصية ودائم الاستشارة لزوجته ووزيره الطامع في الوصول إلى كرسي الولاية، كما هو طامع بالزواج من ابنة الملك الوحيدة الممنوعة من الخروج من القصر بسبب رؤيا مشعوذة المدينة التي ادعت أنها ستخطف في ليلة اكتمال القمر، وذلك ابتداء من الساعة: 18:00بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 00:30 صباحاً والساعة: 12:30 من اليوم التالي، وعبر الوسم (#حكايات_ابن_الحداد).

ولمحبي الأجواء الكوميدية الخفيفة سيتابع جمهور قناة سما دبي، الموسم الثاني من “قرقاشة” مع لولوة الملا، شيلاء سبت، خالد البريكي، مشعل الشايع، ميس كمر، فرحان العلي، شهاب حاجيه، أمل العميري، والعديد من المواقف الكوميدية التي لا تخلو من روح الفكاهة والرسائل الاجتماعية الهادفة، بعيداً عن نمطية البرامج التقليدية من ناحية توجهها للكبار والأطفال على حد سواء، بطلتها الجدة/ الدمية “قرقاشة” التي تعيش مع ابنها بشار وأبنائه وزوجته إلى جانب الطباخ “برديب”، والببغاء “مسودن”، وذلك ابتداء من الساعة: 16:30بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 01:00 صباحاً والساعة: 07:10 من اليوم التالي، وعبر الوسم (#قرقاشة)، والوسم الجديد (#قرقاشة2).