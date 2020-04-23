سامح حسين يشعل السوشيال ميديا في تحدي جديد على "تيك توك"

القاهرة - لايف ستايل
شارك الفنان سامح حسين بتحدي جديد له عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.
وظهر سامح حسين بالفيديو في تحدي جديد له عبر تيك توك مع نجله الصغير وهو يشرح له دروسه.
حاز الفيديو على ردود واسعة من متابعية وجاءت تعليقاتهم بين "منور يا نجم" و"منور التيك توك ياعالم" و"ربنا يخليكوا لبعض".
وكان آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، بمشاركة الفنانة حنان عادل التى حلت محل الفنانة سهر الصايغ.
مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
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