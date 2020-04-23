الساهر يفقد أحد عازفي فرقته

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فقد الفنان كاظم الساهر أحد أعضاء فرقته الموسيقية. وعبر الساهر عن حزنه على الفقيد. ونشر صورة لعازف الكمان محمد علي عباس، والذي توفي قبل أيام. ونشر الساهر صورة للراحل، وقال: "الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".



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