ريتشارد غير يرزق بمولوده الثالث

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رزق الممثل العالمي ريتشارد غير وزوجته أليخاندرا سيلفا (37 عاماً) بمولودهما الثاني. وبذلك يكون لدى غير ثلاثة أبناء. الأول هومر (20 عاماً) من زوجته السابقة كاري لوفيل، والثاني ألبير (9 سنوات) الى جانب مولوده الأخير من زواجه الثاني.

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