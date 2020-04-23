هازال كايا في "حكايتنا"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







تطل الممثلة التركية هازال كايا عبر شاشة "إم تي في" حيث ستجسد دور البطولة في مسلسل "حكايتنا" التركي الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك. فكرة المسلسل مبتكرة من المسلسل بنستختيه البريطانية والأميركية"Shameless".

وفي لقاء صحفي أكدت كايا إنه شيء مطَمْئن أن يكون مسلسل "حكايتنا" مقتبس عن عمل حقق نجاحاً كبيراً سابقاً"، مشيرة إلى أنها شاهدت المسلسل بنسختيه الأميركية والبريطانية، ومنوّهة بأنه عمل درامي مميز. ستلعب كايا في "حكايتنا" شخصية "لميس" التي أكّدت الممثلة التركية أنها أهم ما تعلّمته منها هو ألا تستسلم أبداً. أمّا عن مطالبة البعض صنّاعَ العمل بإنتاج جزء ثانٍ، فقالت كايا: "إنها فكرة جميلة جداً. وإنه أمر مفرح جداً لي أن يكون الناس شاهدوا العمل بهذا الكمّ من الحبّ".

ووصفت الأمومة بانها طريفة للغاية، واكدت ان ابنها فكرت علي على ما يرام وبصحة جيدة. كايا التي تسجّل صفحتها الرسمية على "إنستغرام" أكثر من 5 ملايين متابع، كشفت خلال المقابلة، أنها لا تزال تحاول أن تعتاد على مواقع التواصل الاجتماعي وأن تتعلم منها. وتابعت قائلةً: "أحياناً أغيب لفترة طويلة عن صفحاتي على مواقع التواصل لأنني أريد دوماً أن أعبّر عن نفسي وعن أفكاري بالطريقة الصحيحة.