شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى فى صورة من الذكريات مع محمود عبد العزيز: اللى اتعامل معاك محظوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان أحمد فهمي، ذكرياته مع الساحر النجم الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة تجمعه معه، وصورة أخرى مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، معلقا عليها قائلا :" كاريزما لم و لن تتكرر على الشاشة و فى الحياة".

وتابع :"موهبة و ثقافة و حضور مرعب بمعنى الكلمة .. اللى اتعامل معاك محظوظ واللى مكنش له حظ فاته كتير ..دائما الاقرب الى قلبى ... الله يرحمك يا استاذنا ..الساحر".



احمد فهمي

من ناحبة أخرى ينتظر الفنان أحمد فهمي عرض مسلسله "رجالة البيت" غدا بأول أيام شهر رمضان، حيث على 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد الساعة 12.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناة DMC يعرض الساعة الساعة 12 صباحاً ويعاد الساعة 6.15 صباحاً، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء.

مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

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المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".