شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تساعد فى إطلاق صندوق للصحة النفسية لمحبيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة العالمية ديمي لوفاتو عن كيفية مساعدتها في إطلاقها لصندوق الصحة النفسية وسط جائحة فيروسات كورونا " COVID19 " الذي يهدد العالم خلال هذه الفترة ، فقد أشارت المغنية البالغة من العمر ( 27 عام ) أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المتضررين من القلق و اضطرابات الصحة العقلية، وذلك حسب موقع " جاست جيرد " .



ديمي لوفاتو

قالت ديمي لوفاتو: "من المهم جدا أن يكون لدى الناس هذه الخطوط التي يمكن العودة لها لأنك أحيانا قد تشعر بالوحدة حقا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث ، ففى ذلك الحين أنت تخشى من الأفكار المظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه، لذلك هذا هو المكان الذي يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل ".

وتضيف ديمي لوفاتو : "طلب المساعدة ليست علامة من علامات الضعف ، بل إنها علامة على القوة .. في كثير من الأحيان يخبرنا مجتمعنا أنه إذا طلبنا المساعدة ، فنحن ضعفاء.. ولكن أقوى شيء يمكن أن يفعله شخص ما هو اتخاذ الخطوة الأولى في الحصول على المساعدة ، مهما كان شكل هذه المساعدة " .

يذكر أن ديمي لوفاتو اطلقت مؤخرا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " I'M READY " مع النجم العالمي سام سميث .