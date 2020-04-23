شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى تصريح مثير: محمد رمضان كان بيعمل نمرة لما طلب يمثل مشهد مع أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج النجم محمد إمام بتصريحات مثيرة للجدل حول علاقته بالفنان النجم محمد رمضان، ومدى قربهم من بعضهما البعض، وأيضا كشف للمرة الأولى عن طلب الفنان محمد رمضان التمثيل أمام الزعيم عادل إمام.

فقال محمد إمام ردا على تصريحات النجم محمد رمضان عن طلبه له بمشاركة الزعيم عادل إمام معه كضيف شرف بأحد الأعمال الفنية، حيث يكتب فى تاريخه أنه جسد شخصية أمامه، قائلا: "رمضان فعلا قالى وكلمنى بس أنا مقولتش لأبويا".

وتابع إمام فى تصريحات للإعلامي اللبنانى ربيع هنيدي: "هو بيتكلم بيعمل نمرة وبيستعبط وبيقولها بالعشم وبيهزر، لكن أنا مقولتش لأبويا عادل إمام، ولأن إحنا كنا معرفة وعارفه".

وأضاف: "رمضان حبيبي كنا شلة واحدة أنا وهو وهيثم زكي بس ظروف الدنيا فرقتنا مع إني معجب بأغانيه الأخيرة لكن أنا مركز جدا فى التمثيل خليه هو نجم فى الغنا وأنا نجم فى السينما".

Advertisements



محمد إمام

وكان الفنان محمد رمضان قد كشف عن طلبه من الزعيم عادل إمام أن يقف أمامه كضيف شرف في عمل فني في اتصال هاتفي لنجله محمد، مشددا على أنه يتمنى تقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في عمل فني.

وقال رمضان في حوار سابق مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي: "أستاذ عادل إمام تقابلنا أكثر من مرة واستضفني في بيته وتعرفت على أحمد مقبل زوج ابنته والأستاذ عصام إمام صديقي ومستشاري الفني وهو رجل خبرة كبير، والزعيم أكبر من كل المهاترات التي تقال، وصعب نعمل سويا بسب الإنتاج الضخم، فلو المنتج دفع لي أجري وللزعيم فلن يكون معه أن يعيش حياته بعد ذلك".