شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه" على قناة CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الموسم الرمضانى لعام 2020 مسلسل "ونحب تانى ليه"، وهو مسلسل رومانسى اجتماعى يتخلله بعض المواقف الكوميدية.

وسيذاع المسلسل علي قنوات CBC في تمام الساعة 9.30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى له في تمام الساعة 6.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 عصرا.

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تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويحكي عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمي وتقع في حبه ، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين ، وإخراج مصطفي فكري ، وبطولة ياسمين عبد العزيز ، شريف منير ، كريم فهمي ، سوسن بدر ، سمر مرسى.

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد شاركت رمضان الماضي بمسلسل "لأخر نفس" من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن ، وإخراج حسام علي ، وبطولة كلا من فتحي عبد الوهاب ، أحمد صلاح حسني ، احمد العوضي ، ايهاب فهمي.