شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "فرصة تانية" على CBC وDMC وON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القنوات الفضائية مواعيد عرض مسلسلاتها فى شهر رمضان المبارك، والذى يحل علينا غدا الجمعة، ومن ضمن الأعمال التى تعرض فى الشهر الكريم هذا العام "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى والذى يعرض على 3 قنوات طوال أيام شهر رمضان.

ويعرض "فرصة تانية" على قناة CBC الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد الساعة 4.15 صباحاً و1.15 ظهراً، بينما يعرض على DMC الساعة10.30 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحاً، أما قناة ON فتعرض المسلسل على شاشتها الساعة 11.30 مساء.

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مواعيد عرض فرصة تانية على CBC

وتخوض ياسمين بـ"فرصة تانية" ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويشاركها فى البطولة، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

وقدمت ياسمين صبرى أولى بطولاتها فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "حكايتى" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشاركها فى البطولة أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وهنادى مهنى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وسارة نخلة وسارة التونسى وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.



موعد عرض فرصة تانية على ON