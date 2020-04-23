شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "ليالينا 80" لـ إياد نصار وخالد الصاوى على قناة cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وينطلق الماراثون الرمضانى لعام 2020، وسط ترقب جمهور الدراما المصرية والعربية، وتعرض قناة cbc الفضائية الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وخالد الصاوى وغادة عادل، حصرياً الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، و10:45 صباحاً فى اليوم الثانى من عرض المسلسل، وهو العمل الذى ينافس وبقوة فى السباق الرمضانى المقبل.

ويواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل "ليالينا 80" بحى عماد الدين فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث مقرر أن يستمر إياد فى تصوير دوره طوال الأسبوع الأول من الشهر الكريم وبعدها يودع العمل نهائياً.

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مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.

ويعود إياد نصار إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابه عن العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن عام 2017، وبعدها قدم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من نوعية الـ 60 حلقة وتم عرضه أواخر العام الماضى.